Gol perduto in casa viola. Kean non prende lo specchio, Dzeko non tira: l'attacco a vuoto

vedi letture

Tra i principali difetti di questa falsa partenza della Fiorentina in campionato, c'è sicuramente quello dell'attacco. A porre l'accento sulla questione è La Gazzetta dello Sport, evidenziando come Moise Kean, nonostante sia andato a segno più volte con la maglia dell'Italia, sia ancora a secco con la casacca viola. Non solo, finora non ha ancora tirato nello specchio della porta. Le sue conclusioni, ben nove, sono finite tutte fuori. E non meglio hanno fatto i suol colleghi di reparto. L'esperto Edin Dzeko non ha ancora tirato, anche se ha segnato il gol del 3-2 contro il Polissya al ritorno del playoff di Conference. Roberto Piccoli è quello che statisticamente ha fatto meglio: due tiri nello specchio e altrettanti fuori.

È questo il quadro dell'attacco viola dopo tre giornate di campionato, anche se non tutto va a loro carico. La Rosea sottolinea che Kean, spesso isolato e a corto di rifornimenti, ci prova sempre, lo dimostrano le nove conclusioni tentate. Sarà il tempo a dire chi può essere il miglior partner per l'ex Juve. Pioli sta studiando la cura da approntare al suo reparto offensivo, perché se la Fiorentina vuol cambiare rotta molto passerà da un'inversione di tendenza dei suoi bomber là davanti.