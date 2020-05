GIANI, Stadio, si riparta da riqualificazione Franchi

Il Presidente del Consiglio Regionale in Toscana Eugenio Giani (candidato per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali) ha parlato oggi al Corriere Fiorentino soffermandosi anche sul tema relativo allo stadio di Firenze. Ecco le sue parole in merito: "Una scelta come quella dello stadio deve essere oggetto di una pianificazione di area metropolitana, non di rapporti individuali tra titolari di un terreno e la Fiorentina. Nardella ha espresso una posizione chiara sulla riqualificazione del Franchi: da lì si deve ripartire. Se non matura, si fa un ragionamento di pianificazione, infrastrutture comprese.