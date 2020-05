GHOULAM, Il Napoli vuole Pezzella, ma la Fiorentina...

In difesa il discorso per Faouzi Ghoulam può considerarsi aperto ma non facile a livello di estimazione. Come riporta La Nazione, infatti, Aurelio De Laurentiis valuta l'algerino un prezzo fuori misura, tant'è che chiederebbe German Pezzella per uno scambio che considererebbe alla pari. Però la Fiorentina reputa il cartellino del partenopeo molto inferiore rispetto agli almeno 20 milioni per i quali eventualmente sarebbe disposta a cedere il proprio capitano. Dunque Barone e Pradè proveranno a puntare sul prestito del difensore classe '91 lasciando fuori dal discorso Pezzella.