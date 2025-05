Gestione Gosens, potrebbe riposare a Roma: la situazione dell'esterno

Tra i pochi dubbi che Raffaele Palladino si porta a dietro a Roma per la partita che stasera vedrà la Fiorentina di scena all'Olimpico c'è quello su chi occuperà la fascia sinistra. Perché Robin Gosens va gestito e come sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio potrebbe anche riposare in vista della partita di giovedì prossimo contro il Betis. Parisi nel caso è pronto e scalpita per una maglia da titolare anche a Roma, eventualmente sulla fascia destra nel caso Palladino scelga ancora una volta di puntare su di lui e non su Folorunsho che però, almeno alla vigilia, è in vantaggio sui compagni.