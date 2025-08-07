Ottimismo per Moise Kean, CorSport: "Non c'è fretta di forzare la trattativa"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio fa il punto su Moise Kean. Si cercherà di trovare una quadra per il rinnovo. La distanza c’è, così come resta la volontà da parte di Fiorentina ed entourege di provare a colmarla. Due settimane fa precise gli agenti del ragazzo hanno incontrato la Fiorentina al Viola Park riscontrando qualche piccola divergenza, che però non ha spaventato nessuno. I procuratori del giocatore hanno chiesto qualcosa in più, sotto forma di bonus. I dialoghi restano incoraggianti. Soprattutto non c'è fretta di forzare la trattativa. 