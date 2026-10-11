Genoa-Fiorentina, il migliore per i quotidiani è Jimenez: i voti nel dettaglio

Genoa-Fiorentina, il migliore per i quotidiani è Jimenez: i voti nel dettaglioFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:40Rassegna stampa
di Redazione FV

C'è un solo giocatore che prende voti stabilmente sopra la sufficienza nella partita che la Fiorentina ha giocato ieri contro il Genoa, e quel giocatore è Alex Jimenez. Nonostante in difesa soffra un po' soprattutto nel primo tempo, dai suoi piedi nasce il gol della squadra viola che ha riacceso la speranza nel secondo tempo con un cross deviato da Vasquez in porta. Questi i voti per il laterale spagnolo, con addirittura qualche 6,5.

Gazzetta: 6,5
Corriere dello Sport: 5,5
La Nazione: 6
Corriere Fiorentino: 6
Tuttosport: 6
Firenzeviola.it: 5,5