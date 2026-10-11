Cecchi su La Nazione: "Fiorentina a Genova come le pellicole Kodak"

"Sparita e poi riapparsa. Ma troppo tardi". Così Stefano Cecchi su La Nazione commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa. "Come la carta carbone e le pellicole Kodak, la Fiorentina nel primo tempo è risultata introvabile. Una squadra scomparsa, priva di intensità e di visione, senza la forza di contenere una formazione, il Genoa, parsa irresistibile nonostante tecnicamente non dovesse esserlo.

Ma se per le pellicole e la carta carbone una spiegazione alla loro assenza c’è (le nuove tecnologie) per la Fiorentina no. Soprattutto alla luce del fatto che nel secondo tempo la squadra è sembrata tutt’altra cosa. Non più pallida e inconsistente ma presente e caratterialmente viva. La speranza è che Vanoli le spiegazioni su questo double face le abbia eccome, introducendo i correttivi già da domenica col Como".