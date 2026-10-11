Polverosi: "Il primo gol preso dal Genoa emblematico della situazione"

Spazio per il commento di Alberto Polverosi alla sconfitta della Fiorentina ieri contro il Genoa sulle pagine del Corriere dello Sport. Questo il pensiero del giornalista: "A Marassi è scesa in campo la non squadra della Fiorentina, identica spiccicata a quella delle prime tre giornate. Di nuovo il niente sul fronte viola". Emblematico il primo gol subito: "Per capire lo stato fisico, atletico e soprattutto mentale della Fiorentina basta rivedere il primo gol del Genoa che ha fatto girare la palla per 40 secondi attraverso 13 tocchi: Oulai in ritardo su Traoré e di seguito Mastantuono su Vasquez, Jimenez su El Shaarawy e Dragusin su Osmajic, poi Ndour ha lasciato spazio a El Shaarawy per il tiro, De Gea ha respinto male, Gnonto ha abbandonato Ellertsson al suo fortunato destino e Osmajic ha segnato in piena libertà in mezzo all’area di rigore. Una squadra che è in sé un gol così non lo può prendere".

E conclude: "La Fiorentina è di nuovo in zona retrocessione, quattro punti in sei partite e soprattutto 14 gol presi, la peggiore difesa del campionato. L’anno scorso, dopo sei giornate, aveva tre punti, ma di gol ne avevi subiti 8, poco più della metà, oggi la differenza reti è -7, un anno fa era -4. In una situazione di serenità, ci sarebbe da preoccuparsi solo in una certa misura, in realtà dopo la stagione scorsa questi passi falsi rendono l’ambiente se non più cupo, di sicuro più sospettoso. C’è però un punto di vantaggio nella Fiorentina di oggi rispetto a quella di ieri, è la presenza di Vanoli che conosce bene le dinamiche e i problemi di momenti come questi avendoli vissuti (e risolti) in prima persona".