FirenzeViola Una difesa da record. Più che legge di Murphy andrebbe chiamata Legge Fiorentina

C'è una legge che ormai è diventata famosa in tutto il mondo, la Legge di Murphy, secondo cui se qualcosa potrà andare storto, allora lo farà. Un adagio che potrebbe essere ridefinito "Legge Fiorentina" dopo che al rientro dalle tre settimane di sosta la squadra di Vanoli ha scelto di concedere al Genoa la sua prima vittoria in campionato. Lo ha fatto sbagliando totalmente l'approccio alla gara subendo due gol nei primi 15 minuti, poi quando le cose si stavano rimettendo a posto, ha deciso di non riuscire a fare il secondo gol a una squadra completamente schiacciata nella propria area e terrorizzata all'idea di veder sfuggire un'altra partita. Ma niente, lo spirito samaritano della Fiorentina è stato più forte della paura del Genoa. Il problema è che ora le cose si fanno complicate anche per i viola, al penultimo posto in classifica e con davanti un calendario da far tremare i polsi.

Una difesa da record (negativo)

Sia chiaro, non esiste un solo problema in questa Fiorentina, ce ne sono tanti e sono riemersi tutti dopo che le prime due partite di campionato con Vanoli alla guida sembravano aver fatto sparire i fantasmi. E invece, rieccoli qui, con la fase difensiva che è tornata ad essere un colabrodo e De Gea che ormai inizia ogni gara sapendo che dovrà raccogliere almeno una volta il pallone in fondo al sacco. Sono 14 (ripetiamolo: 14) i gol subiti dalla Fiorentina in 5 partite in campionato. Roba da far accapponare la pelle e che hanno fatto segnare il record di reti incassate nelle prime 5 nella storia del club gigliato. E non è solo un problema di numeri, perché anche ieri è stato il sentimento di leggerezza e caos ad accompagnare almeno un primo tempo in cui i rossoblu potevano segnare anche altri gol.

Il confronto con la scorsa stagione

Sembrava impossibile fare uguale o addirittura peggio della scorsa stagione, e invece la Fiorentina ce la sta mettendo tutta. Perché un anno fa dopo 5 giornate arrivava il pareggio fuori casa con il Pisa e il terzo punto in classifica, ma non è che a distanza di 365 giorni le cose vadano particolarmente meglio. Quest'anno sono 14 le reti subite, un anno fa erano 6. Così come i gol segnati ora sono 7 e con Pioli erano appena 3. Però c'è un numero che conta più di tutti, ed è quello dei punti in classifica: oggi sono 4, un anno fa erano 3. Il punto in più è solo una magra consolazione, anche se va detto che non può essere tutta colpa di Vanoli che ha ripreso questa squadra con 0 punti in classifica..