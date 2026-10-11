4 a Oulai e Mastantuono dal Corriere Fiorentino. L'argentino è "disastroso"

Durissima la pagella del Corriere Fiorentino di Franco Mastantuono che esce con le ossa rotte dalla partita giocata dalla Fiorentina contro il Genoa. 4 in pagella assegnato a lui e Ranieri, ma le parole sull'argentino sono senza appello. "Disastroso. Non si possono perdere dodici palloni nella stessa partita e se non è un record assoluto poco ci manca. Sarà stata la stanchezza del viaggio o altro, ma così proprio non va bene".

Il 4 se lo prende anche Oulai definito una "delusione totale" dal quotidiano. Questa la pagella del centrocampista ivoriano: "Inespresso. Delusione totale, e non è una questione di posizione, perché anche se avesse fatto il regista poco sarebbe cambiato. Prende pure un’ammonizione gratuita e giustamente viene sostituito.