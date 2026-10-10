Da Fagioli agli esterni: queste per la Repubblica le qualità viola per colpire il Genoa

La voglia di capire quale Fiorentina si presenterà in campo dopo tre settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, l’ambizione di dare continuità ai segnali positivi emersi prima dello stop e l’importanza di proseguire il cammino verso una posizione di classifica più tranquilla, trasformando le speranze in traguardi reali. La sfida di questo pomeriggio tra Genoa e Fiorentina, in programma alle 15 a Marassi, riporta in scena il campionato dopo una lunga interruzione e riaccende attese e interrogativi, inevitabili dopo tanti giorni senza partite. La squadra viola, sottolinea La Repubblica, si presenta all’appuntamento ligure forte dei quattro punti raccolti nelle ultime due uscite sotto la guida di Vanoli e di una fiducia ritrovata. Dall’altra parte ci sarà un Genoa fermo a un solo punto, ottenuto contro il Frosinone, e alle prese con diverse assenze e problemi nella composizione della formazione.

Elementi che, però, non devono alimentare la convinzione di trovarsi davanti a un impegno semplice. Nel corso delle poche sedute svolte con il gruppo al completo, l’allenatore ha lavorato soprattutto sull’equilibrio, aspetto fondamentale per affrontare nel modo giusto una gara di questo tipo. Per conquistare un risultato positivo a Marassi, Vanoli dovrà fare affidamento sulla qualità dei suoi giocatori, ma anche sulla capacità di vincere i confronti diretti, recuperare i palloni vaganti e mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine.