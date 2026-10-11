Oulai-Fagioli non ha funzionato. La scelta più discussa e più sbagliata

È stata la scelta più discussa e, con il senno di poi, la più sbagliata: La Nazione analizza la prima di Fagioli e Oulai insieme dal 1' a centrocampo. "Scene girate poche, pochissime, e per di più tutte sbagliate". I loro 45 minuti condivisi contro il Genoa si sono rivelati una sorta di incubo che lo stesso Vanoli ha voluto far evaporare quando, alla fine del primo tempo, ha deciso che Oulai non avrebbe giocato la seconda parte della gara. L’intesa tattica tra i due non c’è stata, accompagnata dall’aggravante che spesso Oulai e Fagioli quasi si sovrapponevano, lasciando spazi preziosi agli avversari, e vanificando idee e ripartenze che poi dovevano essere le armi della Fiorentina per rimettersi in moto.

Oulai più Fagioli, insomma, si farà. Ma più avanti. Perché l’intesa e la coabitazione tra i due (giocatori di qualità, senza dubbio) non ha ancora linee ben marcate e movimenti tattici da rispettare