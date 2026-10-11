"Il peggior modo per celebrare il rinnovo". La Nazione dà 4 a Ranieri

"Il peggior modo per celebrare il rinnovo". La Nazione dà 4 a RanieriFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Dura la pagella di Luca Ranieri de La Nazione dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa arrivata anche per un errore marchiano del difensore gigliato per la rete del momentaneo 2-0 del Grifone. "Peggior modo per celebrare il rinnovo non poteva esserci", scrive il quotidiano assegnando il 4 in pagella all'ex capitano fresco di rinnovo fino al 2029 con opzione per un altro anno. "Un pomeriggio da incubo. L’inizio è complicato, non si macchia di errori particolari, ma dopo il giallo inutile rimediato per un intervento a metà campo, inizia il calvario.

cicca clamorosamente un pallone facile che Messias può solo spingere in porta. E da quel momento annaspa. Sfiora il gol ma non basta a evitare il cambio".