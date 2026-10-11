Le pagelle di Vanoli dopo il Genoa: è da 5 per tutti i quotidiani

I quotidiani sono tutti d'accordo nella valutazione dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo la sconfitta della sua squadra contro il Genoa al rientro dopo la sosta. Scelte sbagliate e atteggiamento incomprensibile nel primo tempo dei viola che nel secondo hanno la possibilità di pareggiare ma alla fine escono con zero punti da Marassi. Queste le pagelle nel dettaglio:

La Gazzetta dello Sport: "5 - Sbaglia l'undici Iniziale e regala un tempo agli avversari. Manca equilibrio alla squadra e la qualità da sola non basta".

La Nazione: "5 - Non è un processo alle intenzioni, ma una valutazione sulla prestazione di Marassi: il connubio Fagioli-Oulai ora non paga. I due paiono pestarsi i piedi perché ancora il sistema non funziona. Era però l’occasione per provarci. Se avesse funzionato saremmo qui a tessere le lodi. Come in altre cose, se non provi...".

Corriere dello Sport: "5 - Sorprende il tecnico con le sue scelte iniziali di formazione, sorprende la Fiorentina in negativo con una prestazione inattesa. Analisi e reset necessari verso il Como"

Corriere Fiorentino: "5 - Preoccupante. Primo tempo come se la squadra fosse rimasta a Firenze: e il lavoro sulla testa dei giocatori? Schemi pochi e gioco ancora meno".

Firenzeviola.it: "4.5 - Qualche sorpresa come la titolarità di Gnonto e Oulai, ma soprattutto quella di Beto con Pellegrino in panchina. I suoi cominciano malissimo, sono sorpresi sul vantaggio genoano e fanno ancora peggio sul raddoppio di Messias. Il primo tempo resta di sofferenza con un paio di occasioni solo a ridosso dell'intervallo, dopo il quale entrano Viery e Njie al posto degli ammoniti Ranieri e Oulai. Senza grandi cambiamenti prova anche la carta Pellegrino al posto di Beto dopo il quarto d'ora della ripresa ma il gol che riapre la partita arriva solo con l'autogol di Vasquez sul cross di Jimenez. Negli ultimi dieci minuti c'è spazio pure per Gonçalves al posto di Gnonto e per Dodò al posto di Jimenez ma il risultato non cambia e il k.o. a Genova sancisce la peggior ripartenza possibile dopo la sosta, anche per come matura la sconfitta".