Un brusco rientro. Corriere Fiorentino: "Facciamo i conti con la realtà"

Sei partite, appena quattro punti e una classifica che torna a preoccupare. La Fiorentina esce sconfitta da Marassi e, come sottolinea il Corriere Fiorentino, si ritrova nuovamente a fare i conti con quelle fragilità che sembravano superate dopo il ritorno di Paolo Vanoli in panchina. A finire sotto osservazione sono soprattutto le scelte iniziali dell'allenatore, che ha modificato diversi equilibri rispetto alle ultime uscite. Valdepeñas preferito a Viery, Oulai schierato insieme a Fagioli e passaggio al 4-3-3: soluzioni che non hanno dato i risultati sperati.

La Fiorentina ha infatti subito l'aggressività del Genoa, incassando due reti nei primi quindici minuti e mostrando evidenti difficoltà sia nella fase difensiva che nella costruzione del gioco. Nella ripresa Vanoli ha corretto l'assetto, inserendo Viery e Njie e tornando al 4-2-3-1, con Mastantuono alle spalle di Beto. I viola hanno ritrovato maggiore ordine, ma senza creare occasioni significative fino all'autorete che ha riaperto la partita e al successivo palo di Ndour.

Una sconfitta che riporta la Fiorentina alla realtà: prima di pensare a obiettivi ambiziosi, servirà ritrovare identità, equilibrio e punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.