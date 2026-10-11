De Rossi le azzecca tutte, Vanoli no. Gazzetta: "Forse non era tutta colpa di Grosso"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa inizia sottolineando come non sempre la qualità fa la differenza. Nel calcio servono anche carattere, intraprendenza e scelte giuste, condite con un pizzico di fortuna, tutte cose che la squadra viola non ha avuto a Marassi. L'ansia da prestazione è venuta ai ragazzi di Paolo Vanoli, che dopo i 4 punti in 2 match dal suo ritorno in panchina ha incassato il primo ko del suo secondo corso alla Fiorentina.

Una battuta d'arresto che dovrà far riflettere, perché è vero che la squadra è giovane, ha bisogno di tempo e di pazienza, però il match di Marassi ha lasciato sensazione che le colpe non fossero tutte di Fabio Grosso, esonerato dopo 3 partite (e zero punti) е che la strada per passare da un gruppo a una squadra è ancora lunga. De Rossi azzecca tutte le scelte nonostante l'emergenza, Vanoli ne azzecca pochissime. E alla fine arriva la prima vittoria stagionale per il Genoa.