Fiorentina, le scelte fanno discutere. Corriere dello Sport: "In ginocchio davanti a DDR"

Pesante passo indietro per la Fiorentina, sconfitta 2-1 a Marassi da un Genoa che ha costruito il successo nei primi quindici minuti. Una prestazione deludente per la squadra di Paolo Vanoli, incapace di reagire all'aggressività dei rossoblù e apparsa in difficoltà soprattutto nella prima frazione. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport - Stadio, a far discutere anche alcune scelte iniziali del tecnico viola Vanoli: Beto preferito a Pellegrino, Gnonto schierato a sinistra e soprattutto Oulai impiegato sulla trequarti. Soluzioni che non hanno prodotto gli effetti sperati, con la Fiorentina subito in balia degli avversari.

Il Genoa ne ha approfittato trovando il vantaggio con Osmajic al 7' e il raddoppio di Messias al 15', favorito da un errore di Ranieri. Soltanto De Gea ha evitato un passivo più pesante. Nella ripresa Vanoli ha provato a cambiare volto alla squadra inserendo Viery, Njie e successivamente Mastantuono. Il Genoa ha arretrato il baricentro, concedendo maggiore possesso ai viola, senza però subire particolari occasioni. L'autorete di Vasquez ha riaperto la partita, ma non è bastata. Una sconfitta meritata, che interrompe i segnali di crescita delle ultime settimane e impone alla Fiorentina una riflessione immediata.