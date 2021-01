GAZZETTA, Rilancio di FR7: vuole riprendersi la Viola

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, si concentra su Franck Ribery riprendendo le parole di Cesare Prandelli, ieri in conferenza stampa. "Ribery ci farà vincere la partita", ha detto il tecnico ieri sera davanti ai giornalisti. Vincere, per la Fiorentina, significherebbe molto. Girare a 21 punti, guadagnare alcune posizioni in classifica, trovare morale, allontanare le nubi del post cappotto subito domenica scorsa a Napoli. Il francese - si legge - va verso una separazione consensuale a fine stagione, ma fino a giugno dovrà far di tutto per salvare la squadra e segnare il suo primo gol stagionale, magari al Franchi.