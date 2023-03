GAZZETTA, Pirlo idea concreta per il post Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il bel gioco e i risultati hanno dato ad Andrea Pirlo una popolarità che va oltre la sua attuale società. Si parla, infatti, dell’interesse del Besiktas, alle prese con una stagione meno brillante del previsto.Ha chiesto informazioni ad esempio il Bruges, che punta a rilanciarsi anche in ambito europeo dopo la buona Champions di questa stagione. E poi ci sono gli occhi puntati del Girona, attualmente al dodicesimo posto nella Liga. Insomma le opportunità non mancano, anche se la finestra italiana è tutt’altro che chiusa. In prospettiva si annunciano un bel po’ di movimenti di panchina in Serie A e Pirlo riceve continue attenzioni. Sarà interessante vedere cosa accadrà, ad esempio, al Bologna e alla Fiorentina: con Thiago Motta e Vincenzo Italiano sulla bocca di tutti. Possibile che si prepari un ricambio che veda proprio il tecnico di Flero tra i candidati alla loro successione, se andranno via. È presto, però, per trarre delle conclusioni.