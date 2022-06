GAZZETTA, Mandragora vuole dare priorità al Toro

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il mercato del Torino è entrato nel vivo. La prossima tappa riguarda Rolando Mandragora. Ieri mattina la Fiorentina ha fatto un sondaggio su Rolly, avviando un dialogo preliminare con la Juventus. Situazione alle fasi iniziali, al punto che la Viola non ha contattato i rappresentanti del centrocampista. Il Toro resta determinato nel voler continuare la bella avventura costruita insieme a Rolando negli ultimi diciotto mesi ed è pronto a lanciare lo sprint nelle prossime quarantotto ore. Già domani, infatti, è entrato in agenda un appuntamento a Milano con gli agenti di Mandragora per continuare a tessere quella tela che Vagnati sta costruendo da settimane. Le volontà coincidono: anche Mandragora dà assoluta priorità al Toro (e sondaggi ci sono stati anche da Roma e Lazio). Una linea che il centrocampista ha confermato in una recente telefonata con il club e con Juric.