GAZZETTA, L'investitura di Jovic. Obiettivo? Segnare

Per vincere contro la Juventus servirà segnare e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, per segnare servirà Luka Jovic, panchinato mercoledì scorso ad Udine più per questioni fisiche che per motivazioni tecniche. L'investitura di Italiano non è stata niente male visto che ha detto che può ripetere quanto fatto da Vlahovic a Firenze lo scorso anno, l'attacco della Fiorentina però si è inceppato di brutto dopo i 5 gol nella prima partita e mezzo: la squadra di Italiano non segna dal primo tempo contro il Twente e la sconfitta contro l'Udinese ha lasciato davvero l'amaro in bocca.

Mancheranno Duncan e Bonaventura, con Barak chiamato subito agli straordinari. Un altro che, insieme agli attaccanti esterni, può sbloccare l’offensiva viola con i suoi inserimenti. Anche Sottil non sta bene (schiena), ma partirà dal primo minuto. Obiettivo? Segnare.