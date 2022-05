GAZZETTA, Emblematico il dato sui tiri della Fiorentina

Dopo ieri, sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina aggiunge un significato non banale alla sfida di sabato, già molto sentita, contro la Juventus. I viola sono di fatto costretti a battere i bianconeri per giocare in Europa nella prossima stagione. Ieri, invece, è stata la spensieratezza della Sampdoria a fare la differenza, a permettere ai blucerchiati di dominare l’incontro dall’inizio alla fine. L’unico tiro in porta viola, emblematico per una squadra che per tutta la stagione ha prodotto un calcio offensivo, è arrivato con il rigore trasformato da Gonzalez al minuto 89. L’Europa rimane obiettivo concreto, ma servirà un altro spirito - spiega il quotidiano - per battere la Juve.