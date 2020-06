GAZZETTA, Barone chiama la Roma: no a Petrachi

La situazione di Gianluca Petrachi alla Roma si fa sempre più difficile, nonostante sia arrivato da meno di un anno. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nessuno si sarebbe aspettato che il ds avrebbe scelto lo scontro frontale con la proprietà, ma così è. Quando Pallotta qualche giorno fa non ha citato Petrachi nell'elogio ad allenatore e squadra giallorossa, l'ex dirigente del Torino ha mandato un messaggio al presidente americano. E dopo essere stato intimato di non mandare altri messaggi a Pallotta, lui è andato avanti lo stesso. Il quotidiano scrive poi che si era fatto il nome della Fiorentina per il futuro di Petrachi, ma Joe Barone ha contattato ieri la Roma per dire no. I giallorossi valutano dunque se intentare un licenziamento per giusta causa.