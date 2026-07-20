Kean-Como, per ora più suggestione che idea concreta: il punto di Sportitalia

vedi letture

Il punto di Sportitalia sull'interesse del Como per Moise Kean. Ad ora si tratterebbe più di una suggestione che una pista vera e propria

Il nome di Moise Kean è tornato ad essere accostato al Como nelle ultime ore, ma al momento non ci sarebbero sviluppi concreti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina non considera l'attaccante incedibile, anche se dopo la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro prenderebbe in esame soltanto offerte ritenute adeguate, indicativamente intorno ai 45 milioni. La strategia di mercato del club viola, che prima dell'arrivo di Christ Oulai aveva seguito anche diversi attaccanti extracomunitari, lascia intendere che una cessione potrebbe essere valutata solo a fronte di una proposta importante.

Como-Kean, il punto

Sempre secondo Sportitalia, però, l'interesse del Como sarebbe al momento piuttosto tiepido e la pista non sarebbe entrata in una fase concreta. Sarebbe stato richiesto un incontro per parlare del centravanti, iniziativa che non sarebbe partita dalla Fiorentina, ma non è nemmeno certo che il faccia a faccia si svolga. Allo stato attuale, dunque, quella che porta Kean al Como viene considerata più una suggestione di mercato che una trattativa destinata a decollare.