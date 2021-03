FREY, Società parli meno. Leader? Ci sono ma...

Sulle pagine di Repubblica c'è un'intervista al grande ex Fiorentina Sebastien Frey, che parte subito dicendo di non voler commentare l'addio di Prandelli. "Voglio parlare della salvezza e di chi sta lottando per questo obiettivo. Ho sentito alcuni giocatori in questi giorni e hanno riaccolto Iachini con un abbraccio sincero e caloroso". Poi spiega quali sono secondo lui i motivi della crisi: "La società deve parlare di meno. Sento tante polemiche intorno alla Fiorentina, da più di un anno. La proprietà poi fa la guerra al sistema italiano. Che sia giusto o sbagliato, qui è ben diverso dal calcio americano. La proprietà deve circondarsi di persone che hanno vissuto in modo intenso il calcio, per poter spiegare e consigliare meglio".

Il commento infine è sui leader di questa Fiorentina: "So che lavoro fa Ribery tutti i giorni coi ragazzi in allenamento. È un trascinatore che sta spesso dietro le quinte. Anche Borja Valero e Dainelli lo sono. In un gruppo dove ci sono questi trascinatori un po’ esperti, con tanti giovani che ancora hanno dimostrato poco ma che pare siano già dei fenomeni, è difficile gestire lo spogliatoio. È come se i leader fossero in inferiorità. Eppure ci sono. A me hanno sempre detto: il difficile non è arrivare in alto, ma rimanerci".