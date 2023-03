FREITAS, Le frasi di Biraghi sono da capitano vero

FirenzeViola.it

Questo il pensiero al Corriere dello Sport di Carlos Freitas, ex ds viola, su Cristiano Biraghi e il suo sfogo a proposito delle critiche: “Quando parlo di Cristiano mi vengono in mente due valori: spessore umano e personalità. Le sue frasi da capitano vero non mi stupiscono. Quando lo portai a Firenze capii subito che sarebbe stato capace di indossare una maglia pesante come quella. Nessuno gli ha regalato nulla: ha fatto tutta la gavetta necessaria e spero che coroni il suo percorso vincendo un trofeo in viola”.