FRANCHI, Previsti nuovi incontri ACF-Nardella: tappe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino sottolinea come tra 43 giorni sapremo se saranno arrivate offerte per il maxi bando per la ristrutturazione dello stadio Franchi. Ci sarà prossimamente un nuovo incontro tra il sindaco Nardella e la dirigenza viola, perché resta anche il nodo sul prezzo dell’affitto dello stadio comunale alla società e la durata della sua concessione, che non può essere superiore ai 50 anni in base alle nuove norme. L’obiettivo è decretare la vittoria del bando a luglio, così da far partire i cantieri a fine 2023.