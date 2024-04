FRANCHI, Obiettivo sold-out per il Brugge: inizio ottimo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È iniziata l'operazione sold out in vista della semifinale di Conference League che si giocherà contro il Club Brugge giovedì 2 maggio al Franchi. Perché mentre tra i tifosi viola cresce l'attesa per la semifinale di domani con l'Atalanta, in città è già corsa al biglietto per l'altra semifinale in programma prossima settimana. È iniziata ieri pomeriggio infatti la prevendita per Fiorentina-Club Brugge e l'obiettivo è arrivare vicini ai 34mila spettatori visti nell'ultima semifinale europea, l'anno scorso col Basilea, record di presenze al Franchi per la Conference.Già poco dopo le 16 (orario di inizio vendita) si sono formate code online di circa venti minuti sui siti predisposti.

Si punta al primo tutto esaurito in Conference della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.