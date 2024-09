FRANCHI, Incertezze sul futuro e lo spettro del 2028

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'affaire Franchi continua a essere tutt'altro che chiaro. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che riporta dubbi e incertezze sui prossimi passaggi e le scadenze della ristrutturazione dell'impianto. La convenzione per questa stagione prevede che il 31 maggio 2025 la Fiorentina lasci lo stadio -l'idea iniziale era quella di trasferirsi al vicino Padovani, impianto del rugby che sta avendo anch'esso lavori di ristrutturazione e che, con l'aggiunto di tribune temporanee, potrebbe raggiungere una capienza di 18mila posti - ma i tecnici di Palazzo Vecchio in queste settimane stanno analizzando come poter consentire ai gigliati di restare a giocare nella loro storica casa per la durata di tutti i lavori. Inevitabilmente sul piatto si dovrà considerare l’allungamento dei tempi di esecuzione delle opere e l’aumento dei costi delle stesse. Inoltre le ditte che si sono aggiudicate il bando per i lavori hanno firmato un contratto che dal 1° giugno 2025 prevede la totale disponibilità dello stadio che andrebbe aggiornato.

Da aggiungere a tutto ciò, sottolinea il Corriere, il fatto che all'appello mancano ancora i 55 milioni definanziati dal governo più, stando al quadro economico, un’altra dozzina. I 55 milioni sono tornati alla Città Metropolitana di Firenze e il Comune è in attesa che Roma accolga la proposta di destinarli a progetti già finanziati da Palazzo Vecchio, affinché il Comune possa dirottare i propri fondi sullo stadio. Tutta questa situazione porta a poche previsioni sul futuro, tranne una, che sembra sempre più concreta. Il rischio che i lavori si prolunghino oltre il 2028 è più di un’ipotesi. Teoricamente le opere finanziate coi fondi del Piano nazionale complementare al Pnrr devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2028, ma l’Italia, scrive il Corriere Fiorentino, è il paese delle proroghe.