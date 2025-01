FORTINI, Infortunio che pesa. Resterà alla Juve Stabia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come raccontato ieri da FirenzeViola.it (QUI la news completa), Niccolò Fortini non farà rientro alla Fiorentina. L'esterno di proprietà del club gigliato rimarrà alla Juve Stabia fino al termine della stagione. Questa la decisione presa dai dirigenti viola e dall'entourage del giocatore classe 2006.

A pesare sulla decisione, come riportato da La Nazione, è stato l'infortunio occorso all'esterno nel corso del match contro il Palermo. Un problema non grave ma che lo terrà fuori dai campi per almeno tre settimane. Fortini rimarrà al Viola Park fino a che non si sarà ristabilito per poi fare ritorno alla Juve Stabia.