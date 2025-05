Obiettivo remuntada, il piano di Palladino per battere il Betis

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina analizzando la strategia di Palladino per rimontare il Real Betis giovedì sera al Franchi. Per completare l'opera e staccare il pass per la finale di Breslavia, in programma il prossimo 28 maggio, i viola dovranno battere gli andalusi con due reti di scarto. La Fiorentina dovrà quindi andare all'assalto e Palladino ha già studiato un piano che ha iniziato a mettere in pratica all'Olimpico, quando ha tenuto fuori pedine importanti come Fagioli, Adli e Gudmundsson, Folorunsho e Beltran. La freschezza e le energie, sia fisiche che mentali, saranno fondamentali contro i Verdiblancos.

Oltre a loro in campo torneranno anche Dodo, assente contro Empoli, Betis all'andata e Roma per i postumi dell'intervento di appendicectomia, e Ranieri, fuori all'Olimpico per squalifica. La spinta del brasiliano e gli inserimenti in avanti del capitano gigliato saranno fondamentali per mettere in difficoltà la retroguardia andalusa. Oltre a loro ovviamente le armi in più in avanti saranno Gudmundsson, che in una notte potrebbe ribaltare una stagione che non è stata come voleva e sperava, e Kean.