Dodo, la sua rincorsa verso la Conference: giovedì può essere titolare

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino ha concentrato la sua attenzione su Dodo. Il terzino brasiliano sta tentando un recupero record dopo l'operazione all'appendice dello scorso 25 aprile per essere regolarmente in campo giovedì sera al Franchi contro il Real Betis. L'esterno classe 1998 domenica è tornato a correre al Viola Park (QUI le immagini pubblicate sui social dalla Fiorentina) e ieri si allenato con la squadra. La forza mentale di Dodo e il suo ottimismo contagioso sembrano aver avuto la meglio anche questa volta. Già in passato il brasiliano si era reso protagonista di un recupero record, solamente 4 mesi per tornare in campo da un'operazione al crociato. In quell'occasione i medici dovettero frenare la sua esuberanza per il rischio di una ricaduta ma in questo caso ovviamente il rischio è minore se non assente.

L'appuntamento poi è troppo importante, di quelli da cerchietto rosso sul calendario. Gli adattamenti di Folorunsho e Moreno come ali non hanno dato i risultati sperati, mentre Parisi ha provato a limitare i danni quando è stato chiamato in causa. Sostituire Dodo insomma non è stato affatto semplice per Palladino, per tentare la rimonta contro il Betis il ritorno del brasiliano è troppo importante. Non può essere un caso che nelle tre gare giocate senza di lui la squadra di Palladino abbia raccolto la sola vittoria con l’Empoli e due sconfitte come quelle rimediate in Spagna e nella Capitale.