Risultato amaro ma sconfitta 'positiva' in vista del Betis: l'analisi di Stefano Cecchi

Su la Nazione Stefano Cecchi commenta così la sconfitta di misura della Fiorentina a Roma: "Una Fiorentina coraggiosa torna da Roma con una sconfitta che ha il sapore amarissimo dell'immeritato. Coraggiosa perché varare un centrocampo con dentro contemporaneamente Richardson e Ndour poteva davvero risultare una scelta sciagurata. Invece la Fiorentina ha mostrato un'identità finalmente concreta. Giovedì a Firenze arriva il Betis in una gara destinata a determinare il giudizio su tutta la stagione. L'invito è quello di provarci con convinzione. Perché, per quanto possa sembrare paradossale, la gara di ieri legittima eccome a crederci".

Così invece, sempre su la Nazione, Luigi Caroppo: "Peccato, peccato, peccato. Nel contesto temporale della stagione (dopo l'andata stressante di Coppa e in un finale di campionato in volata) la Fiorentina gioca a Roma una delle migliori trasferte dell'annata e rende il portiere avversario, Svilar, il miglior giocatore della partita. Non è mancato il guizzo, ma qualche centimetro quando Kean e Mandragora hanno inquadrato la porta. Resta il dubbio se Gud poteva essere impiegato prima o dall'inizio per creare più scompiglio là davanti".