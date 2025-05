La domenica di Gosens: tra riscatto e problemi. In dubbio per il Betis?

All'indomani di Roma-Fiorentina, il Corriere Fiorentino si concentra sulla giornata vissuta da Robin Gosens. Una data importante per lui che, coi 45' giocati ieri diventa di fatto un calciatore totalmente della Fiorentina, visto che il gettone di Roma gli vale il raggiungimento del 60% delle presenze stagionali, condizione per far scattare l'obbligo di riscatto dei viola (che verseranno 7,5 milioni all'Union Berlino). Trentesima presenza e prova di sacrificio perché, come ammesso da Raffaele Palladino nel post-partita ("Lo ringrazio perché stanotte vomitava ma ha voluto esserci" ha detto il tecnico), il tedesco non stava affatto bene.

Anche per questo non è stato il miglior Gosens di stagione, protagonista (in negativo) anche delle due giocate in sequenza da cui è nato il gol della Roma, prima con la chiusura su Soulé che a dato il là alla conclusione di Shomurodov, parata da De Gea, poi, sugli sviluppi del conseguente corner, perdendosi proprio Shomurodov che ha servito l'assist a Dovbyk. Ha giocato soltanto un tempo perché non al meglio, subendo anche qualche botta che, per il Corriere, lo fa rientrare nei giocatori da monitorare in vista del ritorno col Betis. "Ancora è tutto aperto" aveva scritto sui social dopo il triplice fischio a Siviglia.