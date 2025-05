Fiorentina-Betis, il programma della vigilia: alle 15:30 la conferenza di Palladino

vedi letture

Domani sarà giorno di vigilia di Conference League per la Fiorentina che giovedì sera affronterà il Real Betis per la semifinale di ritorno della terza competizione continentale per club. Come ogni vigilia europea ci sarà la conferenza dei due allenatori. Alle 15:30 toccherà a Palladino al Viola Park, mentre alle 18:15 sarà il turno di Pellegrini dalla sala stampa dello stadio Franchi. Accanto ai due tecnici ci sarà un giocatore per squadra. come reso noto ieri poi (QUI la notizia completa) il Real Betis metterà a disposizione dei media in zona mista il doppio ex Joaquin.

Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale da parte della Fiorentina: "Domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 11:15, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 15:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Palladino e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 18:15, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Real Betis, Mister Pellegrini, ed un calciatore. Alle 19:00, infine, sul terreno di gioco dello stadio Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra spagnola, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media".