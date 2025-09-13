Firenze attende la Fiorentina, questa sera al Franchi 21mila spettatori
Quasi quattro mesi dopo Fiorentina-Bologna del maggio scorso, Firenze potrà riabbracciare la sua squadra. Per l'occasione, Fiorentina-Napoli valida per la terza giornata di Serie A, sarà un Franchi quasi sold-out in regime di restyling ma comunque delle grandi occasioni.
Sugli spalti, come riportato da La Nazione, sono attesi circa 21mila spettatori, con quasi 8mila biglietti singoli che sono stati venduti negli ultimi tre giorni e che si andranno a sommare agli oltre 13mila abbonamenti sottoscritti. In Curva Ferrovia, che anche quest'anno ospiterà il tifo organizzato gigliato, non sono previste coreografie ma un'atmosfera comunque da dodicesimo uomo in campo. Da Napoli invece sono attesi circa 300 tifosi che si disporranno nel settore ospiti.
