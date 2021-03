FIORINI, Ecco la causa dell'aumento degli infortuni

Per spiegare le difficoltà fisiche che un club come la Fiorentina può incontrare nel corso della stagione, La Nazione ha intervistato Stefano Fiorini, a suo tempo preparatore atletico dei viola, del Cagliari e dell'Empoli: "Stop Muscolari? Credo che il problema fondamentale nasca da come si lavora in allenamento: non c’è quasi più tempo di stimolare i calciatori, si pensa solo a rigenerarli dopo le partite e non più ad allenarli. In questo modo il «motore» va fuori giri e non viene rodato. E il rischio è che poi si possa rompere. La causa principale? Intanto c’è da dire che già da tempo è in voga la tendenza ad allenarsi meno e ad intensità basse, scelte che non aiutano certo il corpo. In più credo vada tutto ricondotto al finale della scorsa stagione, che è stato compresso. La frequenza di gare è stata altissima e questo non ha consentito di stimolare a pieno regime il fisico dei calciatori. Rischio infortuni più alto per i viola? Tutto dipende da quanto vengono ruotati i giocatori: se giocano sempre gli stessi è chiaro che c’è una maggiore percentuale di rischio infortuni. Il covid ha inciso? Non ci sono anche in questo caso studi precisi ma penso che, nel caso dei viola, qualcuno stia ancora pagando le conseguenze della malattia: mi pare chiaro che Pulgar e Caceres non sono gli stessi dell’anno scorso, lo stesso vale per Dybala alla Juventus".