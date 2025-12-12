"Finalmente la Fiorentina, possibile vittoria della svolta": Tuttosport ci crede

"Finalmente!" scrive Tuttosport a proposito della Fiorentina. Prima vittoria dell'era Paolo Vanoli, 2-1 alla Dinamo Kiev e una piccola boccata d'ossigeno per tutto l'ambiente. La Conference League per trovare la spinta, l’energia, la fiducia da immettere nella lotta salvezza. In uno stadio semivuoto la Fiorentina torna a vincere a quasi due mesi dall’ultima volta, 3-0 in casa del Rapid Vienna lo scorso 23 ottobre. Da allora 6 sconfitte (di cui tre di fila), due pareggi fra campionato e coppa e una discesa senza paracadute.

Chissà se il successo per 2-1 sulla Dinamo Kiev, conquistato dalle “grandi firme” Kean e Gudmundsson, saprà dare la scossa ai viola, si interroga il quotidiano torinese, che sottolinea pero come i tanti problemi che l’affliggono non si siano certo dissolti per magia: i numeri di questa stagione dimostrano che chiunque l’affronti basta che tiri e prima o poi un gol lo fa. Così è stato anche per la volenterosa formazione ucraina che a inizio ripresa ha pareggiato con Mykhailenko dalla distanza. Decisivi i cambi, su tutti quello di Gudmundsson, autore del 2-1 finale.