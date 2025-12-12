Cecchi: "La Fiorentina ha ancora paura di affondare, troppi fanno il compitino"
Su la Nazione di oggi spazio anche a un commento di Stefano Cecchi a proposito della vittoria di ieri della Fiorentina. Un 2-1 alla Dinamo Kiev, nella gara valevole per il maxi-girone di Conference League, che non dissipa le nubi sulla squadra di Vanoli: "La Fiorentina B di coppa mette in mostra qualcosa di più rispetto al nulla di Sassuolo, fosse solo per quell'idea di non mollare emersa soprattutto nel fi nale. Certo, l'impressione è di una squadra ancora
prigioniera di paure nascoste, dove pochi tentano la giocata rischiosa preferendo limitarsi al compitino.
Una squadra registrata sul minimo comun de nominatore che, per paura di affondare, spesso non rischia il volo. La sensazione, insomma, è che si vuole dare un senso nuovo al campionato, dopodomani col Verona serva comunque qualcosa in più".
