Fiorentina, troppi esuberi. Corriere Fiorentino: "Va alleggerito il monte ingaggi"

La Fiorentina deve smaltire una rosa esuberante, si legge sul Corriere Fiorentino. Quando si parla di paletti da rispettare per quello che oggi si chiama Uefa’s Financial Sustainability Regulations è più che altro a questo che ci si riferisce: al costo del lavoro. Perché è vero, ci sono le regole sul passivo (massimo 60 milioni in tre anni solo a risanare è il proprietario con contributi diretti) e da questo punto di vista la Fiorentina sta benissimo e potrebbe quindi permettersi spese alte per i cartellini, ma se il monte stipendi non può superare il 70% del fatturato, per un club come quello viola, sono problemi veri.

Oggi infatti quei costi, che non viene mai detto ma comprendono, per esempio, le commissioni agli agenti oltre che i salari di tutto il personale (staff compreso), si aggirano sui 90 milioni (destinati a salire ancora per acquisti e rinnovi già citati) e di questi quasi 12 (11,7) vengono dagli «esuberi», dai giocatori di cui liberarsi è un obbligo. Da Christensen e Terracciano, passando per Moreno, Valentini, Barak, Brekalo, Sabiri, Infantino, Sottil, Nzola e Kouame. E se l’ultimo è destinato a restare, essendo alle prese col recupero dalla rottura del crociato, per gli altri si cercano acquirenti, anche solo per un prestito. Per loro è facile immaginare soluzioni last minute, o quasi.