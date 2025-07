Fiorentina, torna di moda il nome di Thauvin, pallino di Pradè: contatti con l'Udinese

vedi letture

Tra le altre ipotesi in attacco rimane quella che porta al nome di Florian Thauvin, classe ’93 il cui contratto con l’Udinese scadrà il prossimo anno, si legge sul Corriere dello Sport. Vanta ancora oggi il gradimento di Daniele Pradè, essendo un suo vecchio pallino. Recentemente la Fiorentina ha contattato i friulani tramite intermediari, ma non si è arrivati a una soluzione che soddisfacesse le parti in causa. Motivo per cui la trattativa vive una fase di stallo. Ad ogni modo la scadenza del contratto di Thauvin nel giugno del 2026 non può che agevolare una sua cessione (Fiorentina o meno).