FIORENTINA, Palladino a caccia della prima vittoria

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione oggi in edicola, oltre al tema legato alla fine del mercato, torna a concentrarsi sul campo con la sfida di questa sera, valida per la terza giornata di campionato, tra Fiorentina e Monza. Una sfida che, per ovvie ragioni legate al suo passato, non sarà mai come tutte le altre per Raffaele Palladino. Il tecnico campano due anni fa sedeva per la prima volta su una panchina di Serie A proprio con i brianzoli e, dopo due stagioni più che positive con i biancorossi, adesso è approdato alla Fiorentina.

Una società ambiziosa che, proprio con il tecnico napoletano, sta aprendo un nuovo ciclo come dimostrato dalla rivoluzione messa in atto sul mercato. Un nuovo ciclo che probabilmente potrà avere più identità a partire dal ritorno dalla sosta per le nazionali quando Palladino avrà un po' di tempo per lavorare anche con i più nuovi. Intanto stasera c'è il Monza e i viola, ancora non pienamente entrata nei meccanismi di gioco dell'ex calciatore del Genoa, ci arrivano dopo il difficoltoso passaggio del turno in Conference League contro la Puskas Akademia.