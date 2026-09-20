Fiorentina, Vanoli pensa allo stesso undici di Venezia: per il Corriere Fiorentino Beto avanti su Pellegrino

vedi letture

Il Napoli rappresenta il primo vero test per la Fiorentina di Vanoli dopo le vittorie contro Venezia e Pisa. I viola dovranno confermare intensità e atteggiamento contro una squadra costruita per puntare alla Champions League, anche se alle prese con diverse assenze. Vanoli dovrebbe cambiare poco rispetto a Venezia: Fagioli e Ndour in mezzo, Atta tra centrocampo e trequarti in un 4-2-3-1 e Beto favorito su Pellegrino, nonostante i tre gol consecutivi dell’argentino. In difesa torna Dragusin accanto a Ranieri, con Jimenez e Viery sulle fasce.

L’obiettivo è trovare finalmente il primo successo casalingo in campionato dopo le sconfitte con Frosinone e Torino. Al Franchi sono attesi almeno 20.000 spettatori per l’ennesimo tutto esaurito, nell’ultima gara prima della sosta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.