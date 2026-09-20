Atta-Ndour e non Oulai al fianco di Fagioli: La Repubblica spiega la scelta di Vanoli

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Paolo Vanoli all’antivigilia della sfida di oggi contro il Napoli è stato chiaro nel presentare le insidie della partita e nel non fidarsi della tattica allegriana di lasciare il possesso per poi colpire negli spazi. Il piano partita viola presenterà quindi la voglia sì di imporre il gioco e di sfruttare un reparto offensivo che, specie sugli esterni, può sbilanciare la contesa, ma allo stesso tempo la scelta di Ndour a centrocampo con Fagioli e Atta e non Oulai servirà per garantire copertura, equilibrio, evitando di cadere in una trappola masochista di chi per la ricerca del troppo gioco finisce senza punti.

Lo riporta La Repubblica.