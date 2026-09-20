Fagioli, nuova vita con Vanoli: alle spalle per La Nazione il feeling mai nato con Grosso

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È cambiato il ruolo di Fagioli e, con lui, è cambiato anche il suo peso nella Fiorentina. L’arrivo di Vanoli ha riportato il centrocampista al centro della scena dopo un’estate vissuta tra le difficoltà nel rapporto con Grosso e le incertezze legate alla sua permanenza in viola. Il nuovo/vecchio allenatore gli ha riconsegnato la regia, posizionandolo davanti alla difesa e affidandogli il compito di avviare l’azione e dettare i ritmi.

La sintonia tra i due non è nata adesso: Fagioli considera Vanoli una figura importante nel suo percorso, soprattutto per averlo stimolato a credere maggiormente nelle proprie qualità. Nel frattempo è cresciuto anche nell’applicazione difensiva, migliorando il contributo senza palla. Progressi che gli sono valsi la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale, quasi due anni dopo l’ultima apparizione con l’Italia, datata ottobre 2024. Lo riporta La Nazione.