Fiorentina-Napoli, il Franchi si riempie: 22.500 i biglietti venduti, è caccia al record

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Sale l’attesa al Franchi per Fiorentina-Napoli, in programma oggi alle 12.30. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 22.500 e il numero potrebbe aumentare ancora, con l’obiettivo di superare il record stagionale di 23.132 spettatori fatto registrare il 29 agosto contro il Frosinone, nella giornata seguita dalla festa per il Centenario viola. Curva Ferrovia e i due settori di parterre sono già sold out, mentre rimangono gli ultimi tagliandi per Tribuna laterale e Maratona centrale. Le biglietterie resteranno aperte fino al calcio d’inizio.

Vista l’affluenza prevista, i cancelli apriranno alle 10.30, due ore prima della partita. Ai tifosi viene quindi consigliato di arrivare con largo anticipo per evitare code e rallentamenti ai tornelli. Lo riporta La Nazione.