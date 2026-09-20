Mastantuono e il retroscena del Corriere dello Sport: il Napoli lo aveva cercato, ora lo sfida in viola

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A soli diciannove anni, Franco Mastantuono ha già capito che il talento da solo non basta. Da quando è arrivato in Europa, poco più di un anno fa, ha dovuto affrontare sfide continue. Il Real Madrid lo aveva scelto dopo le magie mostrate al River Plate, investendo cifre importanti, e il giovane argentino ha imparato presto a convivere con le aspettative, senza mai paura di rimettersi in gioco. Lo stesso è successo quest’estate, con la chiamata della Fiorentina. Al Viola Park ha trovato fiducia e grandi aspettative, oltre a un ambiente in cui passione e senso di appartenenza sono valori profondamente radicati.

Un contesto nel quale Mastantuono si è inserito rapidamente. Ora lo aspetta un altro esame: prima di raggiungere la Nazionale di Scaloni, affronterà il Napoli, vicecampione d’Italia e club che in estate aveva pensato a lui. Vanoli gli affiderà un ruolo centrale, puntando sul suo talento ma anche sulla sua capacità di incidere in una gara importante per la crescita della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.