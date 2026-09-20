Fiorentina, doppio play e coreografia della Fiesole col Napoli: La Nazione svela il piano per il Franchi

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Il primo vero banco di prova per la nuova Fiorentina di Vanoli arriva contro il Napoli. Alle 12.30, al Franchi, i viola dovranno affrontare una delle formazioni più forti del campionato, puntando su coraggio, compattezza e sacrificio. Il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Fagioli e Oulai in mezzo, anche se Ndour resta un’opzione. Atta e Mastantuono sono attesi sulla trequarti, mentre per il ruolo di punta è ancora aperto il duello tra Beto e Pellegrino.

A spingere la Fiorentina ci sarà un Franchi praticamente pieno. La tifoseria organizzata prepara da giorni una coreografia speciale per l’ingresso in campo delle due squadre, con l’intenzione di creare un’atmosfera da grande occasione. Il calore dello stadio dovrà accompagnare i viola alla ricerca di un successo importante e dare ulteriore impulso al nuovo corso targato Vanoli. Lo scrive La Nazione.