Vanoli e l'eredità di Grosso: l'ex tecnico viola per La Gazzetta dello Sport lavorava già al 4-2-3-1

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Il centrocampo della Fiorentina passa anche e soprattutto dai piedi di Nicolò Fagioli. Dopo essere rimasto fuori per tutti i 90 minuti contro il Pisa in Coppa Italia, il centrocampista è pronto a tornare protagonista contro il Napoli. Vanoli può impiegarlo in diverse soluzioni: nel doppio play con Atta avanzato, come contro il Venezia, oppure nella mediana a tre utilizzata in Coppa Italia. Un sistema in particolare quello del 4-2-3-1 che, secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra aveva già provato in allenamento con Fabio Grosso prima dell’esonero e che Vanoli ha poi ereditato.

Il compito di Fagioli, però, non cambia: gestire i tempi, costruire e cercare il passaggio decisivo, come nell’assist per Pellegrino in occasione del 3-1 a Venezia. Nell’ultima stagione ha fatto importanti passi avanti anche in fase difensiva, soprattutto nei recuperi e nella determinazione nei contrasti. Per i compagni è diventato un riferimento, un giocatore al quale affidarsi nei momenti più complicati.