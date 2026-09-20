FirenzeViola Totoformazione, Vanoli conferma gli undici di Venezia: Beto in vantaggio su Pellegrino

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Sono pochi i dubbi per Paolo Vanoli sulla formazione titolare da schierare oggi all'ora di pranzo per affrontare il Napoli. L'undici disegnato dall'allenatore della Fiorentina sarà quasi sicuramente uno solo, quello che compare in quasi tutte le testate giornalistiche che si occupano delle vicende di casa viola e che menzionano stamani praticamente tutte la stessa formazione iniziale.

L'unico ballottaggio è in attacco

In porta ovviamente ci sarà De Gea, con davanti a se una linea difensiva a quattro con Jimenez sulla destra, in vantaggio sia su Joao Mario che su Dodo, Dragusin e Ranieri la coppia di centrale più probabile, e la conferma rispetto a Venezia di Viery come terzino sinistro, in vantaggio su Valdepenas. A centrocampo invece confermatissimo ovviamente Fagioli, che al suo fianco dovrebbe avere Ndour e Atta e non Oulai. Sugli esterni sicuri di un posto Mastantuono e Njie, mentre il grande ballottaggio sarà in attacco, con Beto in vantaggio su Pellegrino.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Torino, secondo le principali testate locali e nazionali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Beto.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Beto.

Tuttosport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Beto.

la Repubblica (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Beto.